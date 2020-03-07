Курс доллара достигнет психологической отметки: НБУ показал новую отметку

В Украине курс доллара 9 марта составит 24,9 грн/$, вплотную подобравшись к психологической отметке. При этом в пятницу, 7 марта, американская валюта в среднем продавалась за 24,7 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ, опубликованных на официальном сайте регулятора. Стоит отметить, что после плавного снижения и колебания около отметки в 24,5 грн/$ валюта постепенно расширяет коридор.

Отметим, если на слухах о возможной отставке премьер-министра с прошлой пятницы вплоть до вторника доллар устойчиво дорожал, то в среду и четверг, когда слухи реализовались, отставка состоялась, и стали известны фамилии нового премьера и состава Кабмина, гривна перешла к укреплению.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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