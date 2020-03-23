НБУ установил рекордно высокий курс доллара на 24 марта

Нацбанк Украины на вторник, 24 марта, установил официальный курс доллара на уровне 28,11 грн/$. Это рекордно высокий уровень за последний год.

Курс евро установлен на отметке 30,24 грн/евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара в понедельник был установлен на уровне 27,73 грн/$, евро – 29,63 грн/евро. Таким образом стоимость доллара во вторник поднялась на 38 копеек, евро – на 61 копейку.

Курс доллара НБУ Сайт НБУ

Последний раз на примерно таком уровне курс доллара был в середине января 2019 года.

Курс валют в январе 2019 года minfin.com.ua

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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