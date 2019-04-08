Курс биткоина взлетит: аналитик назвал новую отметку 

Стоимость биткоина 8 апреля достигла рекордной в 2019-м отметки в $5,1 тыс. и вскоре увеличится до $5,3 тыс.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики Forex Club. "В ближайшей перспективе криптовалюты продолжат рост.Так, биткоин может подорожать до $5350, Ethereum – до $185, XRP – до $0,37, Litecoin – до $92", – прогнозируют эксперты.

К слову, за последнее время наибольший рост демонстирует Ethereum, который за сутки подорожал на 8,14% – до $181,9. Покупки криптовалюты связаны с новостью о предстоящем хардфорке в сети Ethereum Classic под названием Atlantis.

Новости Курс биткоина установил рекорд в 2019 году

Общая капитализация рынка криптовалют достигла $183,2 млрд.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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