Курс биткоина побил новый рекорд: валюта подорожала до исторического максимума

В Украине 1 декабря 2020-го курс биткоина достиг исторического максимума в 19 959 долларов за монету. Таким образом криптовалюта преодолела предыдущий рекорд в 19 686 долларов, который был зафиксирован днем ранее.

Соответствующая информация опубликована на портале tradingview. Так, по подсчетам OBOZREVATEL, в этом году часть инвесторов могла увеличить свой капитал в 4,6 раза. Еще в марте курс был на уровне 4200 долларов за монету.

Курс биткоина tradingview.com

Последние несколько недель курс биткоина уверенно растет и уже преодолел максимальную отметку за два года. Одна из причин такого роста: на фоне экономического кризиса, падения экономик большинства стран инвесторы пытаются спасти свои деньги и вкладывают их в разные активы, в том числе и в криптовалюты. Традиционно на первом месте по популярности оказалась первая криптовалюта – биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.