Курс биткоина побил исторический рекорд: сколько стоит

Стоимость биткоина 26 декабря достигла нового максимума, преодолев на некоторых биржах отметку $25 000.

На Bitstamp цена поднялась выше $25 020, на FTX превысила $25 040. На Bitfinex и Coindesk биткоин не достиг психологически важной отметки. Как передает Forklog, старший аналитик на рынках биржевых товаров Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в начале июня заявил, что биткоин в этом году может подняться до $28 000. Основанием для его прогноза стали технические и фундаментальные факторы.

Напомним, инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд считает, что цена первой криптовалюты может вырасти да $400 000.

Украинец, который 1 января 2020-го потратил тысячу долларов на криптовалюту, сейчас мог бы получить в 4,7 раза больше. Как подсчитал OBOZREVATEL, при курсе на начало января на тысячу долларов (на тот момент 24,5 тыс. грн) можно было купить 0,164 биткоина. Сейчас, с учетом девальвации гривни и рекордного взлета биткоина, на продаже можно заработать уже 115,9 тыс. грн.

Отметим, за год биткоин подорожал с 6 090 до 24 892 долларов. Курс доллара в Украине увеличился с 24,5 до 28,3 грн за доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.