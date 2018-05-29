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Курс биткоина может обвалиться на этой неделе: прогноз аналитиков

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За последние сутки Bitcoin подешевел до 7463,66 долл., при объёме рыночной капитализации 123,59 млрд долл. Ethereum упал в цене на 8,5% до 262,23 долл. Капитализация Ethereum – 53,78 млрд долл. Litecoin понизился на 3,8% до 113,59 долл. Капитализация Litecoin – 6,44 млрд долл.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 313,794 млрд долл., прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Новости
Цена на биткоин выросла

По мнению экспертов курс Bitcoin на текущей неделе может потерять в стоимости 10% до 6717 долл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс биткоина опустился до рекордной отметки.

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Тема
Криптовалюты
Место
США
Объекты
криптовалютабиткоин
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