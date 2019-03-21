Крупнейшие месторождения в Европе: Украина сможет продавать газ

Норвегия, Нидерланды и Украина – страны с наиболее крупными запасами газа в Европе. Если "Нафтогаз" сможет выполнить план по наращиванию объемов добычи, от покупки импортного голубого топлива можно будет полностью отказаться.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Подтвержденные залежи – 590 млрд куб. м (по оценкам "Нафтогаза"). Достичь энергетической независимости от России можно только при одном условии – если своего газа будет хватать на обеспечении собственных потребностей. Сейчас же "Нафтогаз" фактически покупает голубое топливо в Европе, которая в свою очередь платит за него российскому "Газпрому".

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: достичь энергонезависимости и в течение нескольких лет нарастить добычу газа до 20 млрд куб. м государственная компания вполне способна. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах в качестве примера приводит статистику прошлого года. "Укргаздобыча" увеличила объем на 1,6%, а частные компании – более чем на 7%.

Одна из основных проблем – необходимость согласовывать разработку с областными советами, уверены в Ассоциации газодобывающих компаний. С 2018-го уплачиваемая рента остается в местных бюджетах. По идее это должно было подтолкнуть местные власти к сотрудничеству, однако, по факту процесс все еще тормозят.

"Многие участки не предоставили, на них не началась разработка… Местные общины довольны, они получили финансовый ресурс. А вот облсоветы, действительно, слабое место. Я думаю, сейчас нет выхода: отрасль должна инициировать изменения в законодательство, чтобы лишить облсоветы права согласования. Ресурс принадлежит не жителям, например, Полтавской области, а всем украинцам. И мы находимся в такой ситуации, когда зависимость от импортного газа вынуждает развивать добычу", – уверен Роман Опимах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

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