Кремль потребовал от госбанков обеспечить Беларусь валютой – СМИ

Правительство России попросило крупнейшие банки РФ обеспечить деньгами банки Беларуси.
Из-за протестов в стране в Кремле боятся повторения "украинского сценария" с белорусскими дочками российских банков. Об этом со ссылкой на источники в финансовом секторе сообщил Reuters.
Агентство назвало это еще одним свидетельством поддержки Москвой президента Беларуси Александра Лукашенко.
Протесты в стране привели к оттоку депозитов из белорусских банков и росту спроса на иностранную валюту, падению курса белорусского рубля и истощению резервов Центробанка РБ.
"Два источника в банках сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов звонили руководителям Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, которые имеют подразделения в Беларуси, с просьбой обеспечить непрерывный поток российских рублей в соседнее государство", – сообщило агентство.
По его данным, в правительстве РФ боятся, что российским банкам придется списывать большие суммы кредитов белорусским "дочкам", если у них начнутся проблемы. Так было с подразделениями банков РФ в Украине в 2017 году после введения Киевом санкций против их "дочек" из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили, что работа по санкциях против Беларуси активно ведется.
Европейский Союз официально не признал результаты выборов президента Беларуси, так как посчитал их ни честными, ни справедливыми.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал "без промедления" усилить давление путем санкций на режим Александра Лукашенко.
По информации СМИ, Европейский Союз не будет вводить санкции лично против Лукашенко.
10 сентября стало известно, что Евросоюз не смог договориться о санкциях против Беларуси из-за ультиматума Кипра, который заблокировал решение.
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