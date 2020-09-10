Кремль потребовал от госбанков обеспечить Беларусь валютой – СМИ

Правительство России попросило крупнейшие банки РФ обеспечить деньгами банки Беларуси.

Из-за протестов в стране в Кремле боятся повторения "украинского сценария" с белорусскими дочками российских банков. Об этом со ссылкой на источники в финансовом секторе сообщил Reuters.

Агентство назвало это еще одним свидетельством поддержки Москвой президента Беларуси Александра Лукашенко.

Протесты в стране привели к оттоку депозитов из белорусских банков и росту спроса на иностранную валюту, падению курса белорусского рубля и истощению резервов Центробанка РБ.

"Два источника в банках сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов звонили руководителям Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, которые имеют подразделения в Беларуси, с просьбой обеспечить непрерывный поток российских рублей в соседнее государство", – сообщило агентство.

По его данным, в правительстве РФ боятся, что российским банкам придется списывать большие суммы кредитов белорусским "дочкам", если у них начнутся проблемы. Так было с подразделениями банков РФ в Украине в 2017 году после введения Киевом санкций против их "дочек" из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили, что работа по санкциях против Беларуси активно ведется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!