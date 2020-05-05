Кремль потерял $10 млрд на дружбе с Китаем: эксперт объяснил, как РФ загнала себя в ловушку

Россия, пытаясь вывести свою экономику из зоны влияния доллара, вкладывает свои валютные резервы в китайский юань. Но на падении его стоимости она уже потеряла $10 млрд.

Тем не менее в апреле она подписала еще одно подобное соглашение, что с учетом нового противостояния США с Китаем из-за коронавируса, грозит "сверхдержаве" новыми огромными потерями. Об этом написал в публикации на "Информационном сопротивлении" военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Потери экономики России

Он напомнил, что на прошлой неделе стало известно о том, что администрация Белого дома намерена наказать власти Китая за сокрытие реальной ситуации с коронавирусом в КНР, что послужило причиной распространения COVID-19 до уровня мировой пандемии.

"На этом фоне китайская национальная валюта на офшорных рынках резко спикировала, чего не было со времен недавно завершившейся торговой войны между двумя странами", – написал Коваленко.

Он отметил, что при официальном курсе 7,06 юаня за 1 доллар, реальный курс составляет более 7,12 юаня. То есть, юань – далеко не стабильная валюта.

"На протяжении последних нескольких лет Россия старательно уменьшала долларовую валютную массу в составе своих валютных резервов другими валютами. Например, турецкой лирой, индийской рупией и китайским юанем. Вот только все эти валюты крайне нестабильны и приносили России убытки", – отметил Коваленко.

Тем не менее, Россию потери от вкладов в юань не остановили. В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке управления средствами Фонда национального благосостояния, в котором учтена инвестиция фонда в 1 млрд. китайских юаней.

"Факт остается фактом. Россия, в период непростой экономической ситуации, если не сказать хуже – критической, продолжает заниматься авантюрой под названием "дедолларизация", вкладывая значительно сократившиеся средства в нестабильные валюты и нивелируя свой ФНБ. Напомню, что на этом проекте, с 2018 года, только на вложениях в юань, российские валютные резервы потеряли более $10 млрд", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам карантина в России обанкротится до 90% малого бизнеса. Компании уже начинают закрываться, а массовая волна банкротств случится в конце лета – в начале осени.