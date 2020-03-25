Кредиты бизнесу и помощь от МФО: Украине предложили, как спасти экономику

В Украине нет фундаментальных причин для падения стоимости гривни. Тем не менее, Нацбанку стоит предпринять ряд мер, чтобы уменьшить негативные последствия карантина для экономики.

Такое мнение высказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман в публикации ZN.ua. По его словам, национальная валюта, если не брать во внимание колебания, вызванные ажиотажным спросом на доллары и евро, "чувствует" себя хорошо.

"Дефицит текущего счета платежного баланса находится в приемлемых границах (до 3% ВВП). Цены на товары украинского экспорта остаются на приемлемом уровне, несмотря на их незначительную просадку", – объяснил Фурман.

Экономика Украины

Что может сделать НБУ, чтобы снизить негатив от карантина

Внедрить программы рефинансирования кредитов для малого, среднего бизнеса (МСП) и ипотеки сроком на три года. Ставка кредитования клиентов МСП и ипотеки должна быть на уровне не выше учетной ставки. Такую программу можно реализовать, в частности, под обеспечение кредитами, предоставленными МСП или на ипотеку. Учитывая, что проблемность по таким портфелям составляет до 10%, риски программы будут незначительными, и она будет эффективной и окажет значительный социальный эффект в условиях кризиса (из-за карантина остановили работу около 600–700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, заведений сферы образования, дающих работу 3,5–4 миллионам человек).

Разработать вместе с правительством действенные меры по эффективному использованию средств международных финансовых организаций.

По словам экономиста, за последние пять лет Украина не использовала средства МФО на сумму более $10 млрд. При этом среди стран Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния) показатель выборки таких средств колеблется от 80 до 100%, а в Украине – менее 40%. Это обусловлено отсутствием в Украине утвержденных проектов, которые бы соответствовали требованиям программ МФО, а также сложной процедурой отбора и реализации проектов и частой сменой должностных лиц в министерствах, ответственных за работу с МФО.

Необходимо решить эти проблемы. Потенциал этого направления огромен, – десятки миллиардов гривен могут быть инвестированы в украинскую экономику.

НБУ вместе с Кабинетом министров должны разработать госпрограммы компенсации части процентов коммерческим банкам по кредитам, предоставленным предприятиям МСП, экспорто-ориентированным предприятиям, ипотечным программам кредитования, отраслям, которые больше всего пострадают от коронавируса, – секторам услуг, общественного питания, развлечений.

НБУ надо разработать СВОП-программы по привлечению средств от международных финансовых организаций и направлению их в гривневом эквиваленте в поддержку МСП, развития ипотеки, других сфер экономики и т.п.

Фурман отметил, что Украине нужно быстро принимать меры и фискального, и монетарного стимулирования экономики. "От того, насколько эти меры будут агрессивными и своевременными, будет зависеть и влияние кризиса на наше государство, и возможность избежать падения экономики Украины в 2020 году. Экономика, бизнес нуждаются в реальной финансовой поддержке. И роль НБУ в этом вопросе сверхважная", – подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

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