Дивлюсь на цифри проекту Бюджету на 2021-й рік...

Не претендую на суперфахову обізнаність, але збільшення фінансування бюрократичного та правоохоронного апарату, в умовах Війни за Незалежність та при Пандемії - це повний капець! (Уникаю російських матюків...)

- Сектор Національної безпеки і оборони - реальні мінуси...

- Освіта як головна запорука розвитку української нації та держави - без будь-яких перспектив...

- Охорона здоров’я мого Народу - "хай виживають "хохли" як можуть"...

- Культура - "95-й квартал", "вєрка сердючка", "шароварщина", "русскіє-народниє" і "нетрадиційні"...

Ці “хлопчики і дівчатка”, "андрюши і маши", "льоні та вітольди", корумповані веселунчуки та найголовніше, деколи "обдовдані" невідоме чим, що під час Війни, опинилися на владному Олімпі, все ж, вирішили спробувати "тихою сапою" ліквідувати нашу Державу Україну...

Такий у мене висновок із їхнього бюджетотворення, зовнішньополітичного капітулянства і внутрішньодержавного хаосу...

Та, у цих "гавриків" нічого не вийде. Бо, достатньо в Україні Патріотів, готових віддати свої життя, боротися і перемагати, жити в ім’я самостійності і соборності нашоі Батьківщини...

Переконаний у цьому.

Все буде Україна!