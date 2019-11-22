Гончарук заявил о прорыве по борьбе с коррупцией в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на данный момент в стране полностью отсутствует коррупция на высшем уровне.

Об этом в пятницу, 22 ноября, он написал на своей странице в Facebook. Политик поделился результатами участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях", – подчеркнул Гончарук.

Иллюстрация. Коррупция в Украине 24 Канал

Он добавил, что у страны позитивные макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, а также улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств.

Также премьер отметил, что приватизация – это уже не проблема, а возможность, которую правительство намерено использовать.

"До конца года мы направим на малую приватизацию 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках "Road Show", – написал он.

В 2020 году правительство, как добавил Гончарук, начнет большую приватизацию. "Уверен, в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного "Центрэнерго", – написал премьер.

Комментируя вопрос концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство "серьезно настроено на государственно-частное партнерство".

"Два пилотных проекта – морские порты "Ольвия" и "Херсон" – уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", – сообщил премьер.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина поднялась на 7 позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64 строчку из 190 стран.

Согласно данным отчета, в этом году страна улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов.

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