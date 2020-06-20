Украинцам продают "лекарства" от коронавируса и заговоры на здоровье: как зарабатывают на пандемии

В Украине на специализированных площадках и в соцсетях продают "лекарства" от коронавируса, по телефону можно получить заговор от вируса от потомственной целительницы и заказать "консервированную защиту".

О том, как и кто зарабатывает на пандемии в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Стоп коронавирус!" Болезнь обещают вылечить заговором

Пока ученые по всему миру работают над вакциной и способами лечения коронавируса, в Украине уже нашли лекарство – женьшень. Во всяком случае, так утверждается в объявлении на одном из популярных сайтов. Привычный всем корень растения, как уверяют продавцы, позволит остановить распространение страшного вируса. Мол, пейте – и иммунитет поборет любую болезнь, в том числе и COVID-19.

В Украине обещают вылечить от коронавируса травами

OBOZREVATEL позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Менеджер по имени Павел уточнил: это всего лишь корень женьшеня, иммунитет он повысит, но вот от коронавирусную инфекцию, скорее всего, не вылечит.

"Поддерживает обменные процессы. От коронавируса не могу сказать, что поможет. Это менеджеры немного перегнули палку. COVID-19 – это такое же заболевания, как и другие, но пока от него ничего не придумали. Если увидите, что кто-то продает что-то от коронавируса – это, скорее всего, будет фейковый продукт", – вежливо объяснил молодой человек.

Гадалки в Украине обещают вылечить от коронавируса vkpress

Потомственная "ведьма" Галина за 1000 грн обещает прочитать заговор, который убережет от коронавируса не только вас, но и всех близких. Услугу предоставляет по телефону, предварительно нужно записаться на прием и пройти "диагностику".

"Любую болезнь можно заговорить. От коронавируса обязательно поможет, но если я возьмусь, то поможет от любого заболевания", – обещает девушка. В трубке слышны еще десятки голосов – будто "гадалка Галина" находится в тесном колл-центре, где, кроме нее, с клиентами общаются еще десятки человек.

Диагностику гадалка проводит по вайберу, для этого ей нужно прислать свою фото, имя и дату рождения. И платить за это необходимо отдельно – 200 грн. После диагностики может оказаться, что защиты от COVID-19 вам мало, возможно, придется защищаться и от других недугов.

"Гарантия 100%. Даже если вдруг где-то и будет коронавирусный, то вы не заразитесь. А если заразитесь – совсем без проблем все пройдет", – уверяет Галина.

Справки об отсутствии коронавируса продают даже в турагенствах

Ряд стран для пересечения своей границы требуют предоставить подтверждение, что у вас нет COVID-19. К примеру, украинцы, которые попадают в ЕС (заробитчане, например), должны либо пройти двухнедельную самоизоляцию, либо предоставить медицинский документ.

В одном из туристических агентств предлагают своим клиентам оперативно оформить такую справку и пройти тестирование за 1500 грн. При этом в лабораториях за такую же услугу в Киеве просят около 700 грн.

Мошенники в Украине наживаются на коронавирусе

"Вы можете и сами обратиться и оформить, но у нас все пройдет оперативно, такая справка будет действительна в течение четырех дней, ее оформят по всем международным стандартам", – убеждают в агентстве.

Некоторые СМИ пишут о том, что медицинские справки об отсутствии коронавируса продают и без анализов, однако из десятков размещенных вариантов, которые обзвонил OBOZREVATEL, во всех предлагали направить в лабораторию "без очередей". Стоимость обследования колеблется от 700 до 2500 грн.

Игрушка в виде бактерии коронавируса

Производители игрушек и сувениров также начали зарабатывать на теме COVID-19. Кроме игрушек в виде молекулы вируса, в сети можно найти "законсервированную защиту от коронавируса" (внутри медицинская маска).

В сети продают консервированную защиту от коронавируса

Пандемия коронавируса, несмотря на ожидания отдельных экспертов, не закончилась вместе с жарой. В Украине вирус находится на пике, а единственное, что сейчас может защитить от заражения – соблюдение личной гигиены, социальной дистанции и карантинных мер.