COVID-19 поставил мир на колени, – генсек ООН

Вследствие пандемии COVID-19 мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года.

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Такое заявление в субботу, 18 июля, сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, выступление которого транслировалось на CGTN. Он назвал коронавирус глобальной трагедией и сказал, что пандемия "показала хрупкость нашего мира".

"Мир находится в смятении. Экономика – в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени... микроскопическим вирусом", – заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Гутерреш заявил, что крайняя нищета грозит 100 млн человек и "может возникнуть голод исторических масштабов".

Он подчеркнул, что пандемия обнажила риски, игнорируемые человечеством на протяжении десятилетий, в том числе уязвимости систем здравоохранения, социальной защиты, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды.

"COVID-19 сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили", – сказал Гутерреш.

В своем выступлении он призвал создать новое глобальное соглашение о создании равных возможностей для всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы населения России во втором квартале 2020 года в связи с пандемией сократились на 8% в годовом выражении. Это рекордное квартальное падение этого показателя с 1999 года.

Экономический спад из-за коронавируса может привести к разрыву валютного союза ЕС – фактически отказа часть стран от евро, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.