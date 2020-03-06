Коронавирус ударил по Украине: стоимость ценных бумаг рухнула

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6 марта • обновлено в 22:51
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Коронавирус обвалил украинские ВВП-варранты и еврооблигации

2.9т
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ВВП-варранты и еврооблигации Украины резко упали из-за опасений инвесторов на фоне распространения коронавируса в мире и смены Кабмина.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", за последние два дня первые подешевели почти на 10%, а доходность вторых выросла в среднем на 1 процентный пункт.

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На вечер пятницы ВВП-варранты стоили около 90% от номинала, хотя еще две недели назад за них давали 107,5% от номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4% годовых, 2021 – 4,6%, 2022 – 4,9%, 2023 – 5,75% и в 2025 – 6,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 6,5%, в 2026-2027 годах – 6,7-6,856%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 7,2%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 1,6 процентных пункта.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% от номинала, сейчас котируются примерно по 90% от номинала, потеряв за день около 4,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года реальный валовой внутренний продукт Украины впервые за четыре года сократился на 0,5%.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Отставка Кабмина Гончарука Коронавирус
Место
Украина
Теги
Экономика Украины евробонды
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так всегда бывает с той страной, президент которой ультаматумы Путину ставит... )))
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Попович Олег
Попович Олег
Ага короновирус, а бестолковые люди в правительстве бубочки здесь не причём, как и сам бубочка? Сказочники
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
хорошее время продать землицу,для покупателей конечно.
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