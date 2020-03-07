Коронавирус может убить 68 млн человек, экономика потеряет $9 трлн – австралийский университет

Национальный университет Австралии смоделировал семь сценариев развития ситуации с коронавирусом на планете. В худшем из них, население сократится за первый год на 68 млн человек, а мировой ВВП потеряет $9 трлн.

Подробнее об исследовании читайте в материале OBOZREVATEL.

Как считали?

Всего ученые разработали семь моделей, зависимо от того, как будет развиваться эпидемия. Учли множество переменных: удастся ли найти вакцину, будет ли коронавирус повторяться ежегодно, как быстро он будет распространяться в этом году, будет ли распространяться инфекция летом при высокой температуре воздуха и т.д.

Китайский коронавирус 5 Канал

Первый сценарий условно можно назвать позитивным, а последний – худшим из возможных. Четыре из семи сценариев в статье исследуют влияние распространения Covid-19 на другие страны за пределами Китая, от низкой до высокой степени тяжести. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие.

И сколько человек может погибнуть?

По разным оценкам потери могут составить от 279 тысяч до 68 млн человек. То есть даже при позитивном сценарии, уверены в университете Австралии, умереть от коронавируса должны еще около 275 тыс. человек (учитывая смертность на данный момент).

И это смертность только в первый год эпидемии. То есть если верить ученым, покамест коронавирус нанес только десятую часть от будущих потерь.

Что будет с экономикой?

Даже в "сценарии низкой степени тяжести" предполагаемый ущерб для мирового ВВП составляет $2,4 трлн. Расходы резко возрастают с повышением уровня серьезности, при этом самые высокие потенциальные затраты для мирового ВВП возрастают до $9 трлн.

Авторы призывают к скоординированной политике реагирования на вирус, а также к увеличению инвестиций в общественное здравоохранение во всех странах. Полученные данные предоставляют важную информацию о ряде возможных экономических издержек заболевания в 20 странах и четырех регионах, включая и Азию. В статье рассматриваются шесть секторов экономики, включая производство, энергетику и добычу полезных ископаемых.

"Все крупные страны должны активно участвовать. Уже слишком поздно пытаться закрыть границы, как только эта болезнь распространится во многих других странах и начнется глобальная пандемия ".

Карта распространения коронавируса

Как писал OBOZREVATEL ранее:

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