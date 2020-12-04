Кому придется вернуть субсидии в бюджет: в 2021-м проверять будут по-новому

В Украине с 2021 года Министерство финансов будет проверять получателей субсидий сразу после того, как они подадут заявление. Если же выплату уже назначат, а нарушения найдут после, все неправомерно выплаченную помощь придется вернуть в бюджет.

Об этом говорится в постановлении "Об упрощенном порядке предоставления субсидии". За что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Новая система проверки соответствует и уже принятому Закону "О верификации". Он предусматривает трехэтапное изучение поданных документов. Второй этап длится до тех пор, пока человек получает помощь от государства.

Данные все время обновляются. К примеру, если вы сделали крупную покупку картой, приобрели автомобиль, или же изменилось семейное положение (об этом тоже нужно предупреждать), эту информацию увидит Минфин и передаст в Министерство социальной политики.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.