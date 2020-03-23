Главная Новости
23 марта • обновлено в 21:14
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Компаниец прокомментировал "оптимистичный" сценарий ВВП на 2020 от Офиса президента

1.3т
Читать материал на украинском

Экономист Владимир Компаниец прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Юлии Ковалив об "оптимистичном" сценарии реального ВВП на 2020 год.

Свою реакцию на прогноз он опубликовал в Facebook, напомнив: Ковалив сообщила, что "по оптимистическому сценарию реальный ВВП Украины в 2020 году упадет на 5%".

"Ну что скажете? Будет весело?" – задумался экономист.

"Оптимистичный" сценарий реального ВВП на 2020 год - упадет на 5%

"Оптимистичный" сценарий реального ВВП на 2020 год - упадет на 5%

Цензор.нет

"О темпах падения реального ВВП в базовом и пессимистическом сценарии она ничего не сказала", – подчеркнул он, показав прирост реального ВВП графически.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец высказал мнение, что власть в Украине решила "бросить" пенсионеров на повышение пенсий. Оно должно было состояться в марте 2020 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
ВВП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги