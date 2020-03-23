Экономист Владимир Компаниец прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Юлии Ковалив об "оптимистичном" сценарии реального ВВП на 2020 год.

Свою реакцию на прогноз он опубликовал в Facebook, напомнив: Ковалив сообщила, что "по оптимистическому сценарию реальный ВВП Украины в 2020 году упадет на 5%".

"Ну что скажете? Будет весело?" – задумался экономист.

"Оптимистичный" сценарий реального ВВП на 2020 год - упадет на 5% Цензор.нет

"О темпах падения реального ВВП в базовом и пессимистическом сценарии она ничего не сказала", – подчеркнул он, показав прирост реального ВВП графически.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец высказал мнение, что власть в Украине решила "бросить" пенсионеров на повышение пенсий. Оно должно было состояться в марте 2020 года.

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