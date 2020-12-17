Комитет Рады отклонил кандидатуру Витренко: решение примут в зале

Кандидатуру экс-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины не поддержал профильный комитет. Решение будут принимать в зале парламента.

Об этом стало известно по итогам заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКХ 17 декабря. Заседание транслировалось на сайте Верховной Рады. Несмотря на то, что абсолютным большинством голосов членов комитета Витренко не поддержали, его назначения будут голосовать в зале парламента.

Как сообщают собеседники OBOZREVATEL в Кабмине, Витренко накануне голосования получил премию на свой счет в Ощадбанке, ua833226690000026208003207069, ИПН 2801904511 Витренко Ю. Ю. – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.

Депутат от "Голоса" Инна Совсун пояснила: "Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. За проголосовали 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании", передает "Укринформ".

По ее словам, по вопросу премий от "Нафтогаза" Витренко объяснил, что деньги, которые ему должен "Нафтогаз", перечислены в государственный бюджет, а взамен Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму.

Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 млрд грн, в бюджете нашли более 200 млн грн на выплату премии для Витренко. При этом в главном финансовом документе страны не заложили деньги для необходимого повышения зарплат медикам.

Вторую часть премии в размере более 94 млн грн (на момент назначения выплаты – эквивалент 4 млн долларов) бывшему менеджеру не выплачивали почти в течение года. Однако накануне согласования его кандидатуры на позицию министра энергетики вопрос решился. Вмешался Офис президента – и деньги сразу же нашлись.

И это в условиях, когда Кабинет министров не нашел денег ни на повышения минималки с июля 2021-го до 6,5 тыс. грн, ни на повышение окладов учителей, как это планировали ранее, ни на повышение зарплат медиков, как того просил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, при этом украинские врачи в среднем зарабатывают около 8 тыс. грн. То есть вместо одного Витренко можно было выплатить среднюю зарплату 25 тысячам врачей!

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