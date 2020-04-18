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18 апреля • обновлено в 14:24
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Когда закончится кризис в Украине: в МВФ опубликовали обнадеживающий прогноз

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В Украине кризис закончится уже в 2021-м. После спада экономики ВВП может вырасти сразу на 3,6%.

Такой прогноз составили в МВФ, говорится в материале OBOZREVATEL. Мы пострадаем сильнее, чем большинство соседних стран, говорится в отчете МВФ. Бюджет Украины переписали с учетом, что падение составит 3,9%. Реальная же рецессия, уверены в МВФ, составит 7,7%. Для сравнения, Беларусь упадет на 6%, Россия – на 5,5%, Польша – на 4,6%, Хорватия – на 9%, Португалия – на 8%.

Когда закончится кризис в Украине: в МВФ опубликовали обнадеживающий прогноз

Если такой прогноз для нас окажется верным, этот кризис мы переживем легче, чем предыдущие. В 2015-м мы упали на 9,8%, в 2009-м – на 15,1%, а в 1994-м – на 22,8%.

Когда закончится кризис в Украине: в МВФ опубликовали обнадеживающий прогноз

Но и здесь есть хорошая новость. МВФ ожидает, что уже в 2021-м экономика Украины вырастет на 3,6%. То есть кризис масштабный, но короткий. Впервые проблемы в экономике возникли не из-за структурных экономических проблем, краха рынков и накопленных дисбалансов, а из-за распространения вируса и карантина.

Более того, восстановятся все, а не только Украина. "Прогнозируется сокращение доходов на душу населения более чем в 170 странах. Ожидается, что как страны с развитой экономикой, так и страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны частично восстановятся в 2021 году", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Тег
ВВП
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Экономика Mакроэкономика

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