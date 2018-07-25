Пока парламент на каникулах, а правительство и Нацбанк с "умилением" подсчитывает рост международных переводов от украинских гастарбайтеров (в прошлом году украинцы заработали в Польше 4 млрд. дол. США из которых 2,5 переслали на родину) имеет смысл поговорить о существовании реальной не военной угрозы национальной безопасности Украины:

ФАКТ - на сегодня каждый пятнадцатый работоспособный украинец уже уехал работать в Польшу!

Согласно данным центрального банка Польши в 2017 году:

(1) из миллиона иностранцев, работающих в Польше, 87% являются гражданами Украины

(2) треть миллиона украинцев (308 тыс.) уплачивают взносы на пенсионное и социальное страхование в чужой стране - прямые годовые потери только ЕСВ для бюджета Украины более 3 млрд. гривен: 819,06 грн. (МЗП*22%) * 12 мес. * 308 тыс. Учтите, эти деньги правительство возьмет с оставшихся налогоплательщиков

(3) в польскую экономику начали интегрироваться не только претенденты на низкоквалифицированный труд в сельском хозяйстве.

Растущий интерес к украинским сотрудникам наблюдается в сферах строительства, промышленной переработки, транспорте, торговле и бытовом секторе - начинают уезжать бизнесмены, инженеры, менеджеры, научные работники.

Как подсчитал Игорь Тышкевич (аналитик Украинского Института Будущего) с 2013 года количество наших сограждан, стремящихся на сезонные работы в Польшу выросло в 7,2 раза, а число людей уехавших работать постоянно - в 10,8 раз.

Когда у власти хватит сил признать свой тотальный провал экономической политики, а главное, начать реализовывать хоть какой-то план нейтрализации угрозы?

Истеричное поднятие МЗП тут не поможет...