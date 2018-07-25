Пока парламент на каникулах, а правительство и Нацбанк с "умилением" подсчитывает рост международных переводов от украинских гастарбайтеров (в прошлом году украинцы заработали в Польше 4 млрд. дол. США из которых 2,5 переслали на родину) имеет смысл поговорить о существовании реальной не военной угрозы национальной безопасности Украины:
ФАКТ - на сегодня каждый пятнадцатый работоспособный украинец уже уехал работать в Польшу!
Согласно данным центрального банка Польши в 2017 году:
(1) из миллиона иностранцев, работающих в Польше, 87% являются гражданами Украины
(2) треть миллиона украинцев (308 тыс.) уплачивают взносы на пенсионное и социальное страхование в чужой стране - прямые годовые потери только ЕСВ для бюджета Украины более 3 млрд. гривен: 819,06 грн. (МЗП*22%) * 12 мес. * 308 тыс. Учтите, эти деньги правительство возьмет с оставшихся налогоплательщиков
(3) в польскую экономику начали интегрироваться не только претенденты на низкоквалифицированный труд в сельском хозяйстве.
Растущий интерес к украинским сотрудникам наблюдается в сферах строительства, промышленной переработки, транспорте, торговле и бытовом секторе - начинают уезжать бизнесмены, инженеры, менеджеры, научные работники.
Как подсчитал Игорь Тышкевич (аналитик Украинского Института Будущего) с 2013 года количество наших сограждан, стремящихся на сезонные работы в Польшу выросло в 7,2 раза, а число людей уехавших работать постоянно - в 10,8 раз.
Когда у власти хватит сил признать свой тотальный провал экономической политики, а главное, начать реализовывать хоть какой-то план нейтрализации угрозы?
Истеричное поднятие МЗП тут не поможет...
Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.