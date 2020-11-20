Клоуны доцаревались: в казначействе денег нет

Михаил Бродский Mакроэкономика 22:06, 20.11.2020 Обновлено: 22:10, 20.11.2020

Сегодня столкнулся с проблемой в казначействе: у них нет денег. Федерация баскетбола положила платёжку на 2 млн гривен, а нас послали .

Мы отправляем завтра сборную Украины по баскетболу на отборочные игры в Словению (национальную), на чемпионат Европы и денег нет.

Я найду, конечно, но страна в ж. Похоже, что клоуны доцаревались. Платят только по защищенным статьям.

Ещё видосики есть, а денег нет и МВФ не дает. Правительство импотентов, а премьер, уровня главы департамента.

У Януковича, так все и было, потом Ростов. Сейчас никто не убежит, я уверен.

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