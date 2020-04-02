Доллар вырос, газ подешевел, казна просела втрое: Зеленскому указали на главный провал

За время президентства Владимира Зеленского остатки на едином казначейском счете Украины уменьшились с 36 до 10 млрд гривен, а килограмм гречки подорожал с 16 до 38 грн.

При этом немного уменьшился внешний долг и существенно подешевел газ для населения. Об этом свидетельствуют данные сайта "Трекер власти" и сообщения пользователей в соцсетях. OBOZREVATEL сравнил главные показатели.

Экономика при Зеленском

Так, сумма на едином казначейском счету за неполный год уменьшилась почти в 3 раза (за точку отсчета взят период после второго тура выборов). 1 мая 2019 года было 36,8 млрд грн, а по состоянию на 1 апреля – уже 10,5 млрд грн. На это обратили внимание пользователи Facebook.

"Вспомнила, почти год назад, когда Зеленский пришел к власти, я сделала скрин суммы на казначейском счете. Пришло время сравнить, сколько средств теперь. Было 36 млрд грн, стало 10 млрд грн", – написала Злата-Зоряна Паламарчук.

Согласно данным сайте "Трекер власти", главные показатели изменились так:

курс доллара: 26,36 грн/$ (20.05.2019) – 27,63 грн/$ (01.04.2020);

"Трекер власти"

индекс инфляции: 100,7% (20.05.2019) – 99,7% (01.03.2020);

"Трекер власти"

минимальная зарплата: 4173 грн (20.05.2019) – 4723 грн (01.04.2020);

средняя зарплата: 10269 грн (20.05.2019) – 10847 грн (01.03.2020);

минимальная пенсия: 1497 грн (20.05.2019) – 1638 грн (01.03.2020);

"Трекер власти"

внешний долг; 1 308 922 млн грн (20.05.2019) – 1 223 574 млн грн (29.02.2020);

"Трекер власти"

прожиточный минимум: 1853 грн (20.05.2019) – 2027 грн (01.04.2020);

"Трекер власти"

газ для населения (за кубометр): 8,25 грн (20.05.2019) – 5,38 грн (01.04.2020);

литр бензина А-95: 30,34 грн (20.05.2019) – 25,35 грн (01.04.2020);

"Трекер власти"

стоимость 1 кг гречки: 16,88 грн (20.05.2019) – 38,63 грн (01.04.2020);

Стоимость гречки в магазинах в апреле 2020 года

стоимость хлеба: 13,49 грн (20.05.2019) – 13,39 грн (01.04.2020);

стоимость 1 кг картошки: 20,94 грн (20.05.2019) – 14,59 грн (01.04.2020);

"Трекер власти"

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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