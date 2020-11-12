Постановление Кабинета министров Украины на время карантина освобождает производителей фармацевтической продукции по списку определенных препаратов от дополнительного налогообложения. В список входят препараты, которые на национальном и международным уровнях, используют в протоколах по борьбе с коронавирусом. Одним из признаков освобождения от налоговой нагрузки является не только химическая формула вещества, но и упаковка.

В этом есть признаки дискриминации на фармацевтическом рынке – свидетельство неэффективной работы Антимонопольного комитета Украины. АМКУ, как регулятор, который должен следить за равными условиями конкуренции на рынке особенно в условиях карантина. В тоже время для ключевого на данный момент бизнеса – фармацевтики – не установлены корректные правила работы в Украине. Монопольное положение производителей устраняет конкуренцию и дает право устанавливает цены на лекарства на свое усмотрение. В итоге если один производитель имеет налоговые льготы, то второй должен уходить с рынка. Из-за отсутствия конкуренции потребители получают хуже продукт.

Дискриминации из-за упаковки подвергаются фармацевтические компании. Одни получают статус "освобожденной от налогов" продукции, а другие – нет. Например, парацетамол выпускается во флаконах и контейнерах. Согласно действующему законодательству производитель средства во флаконе будет освобожден от налогов, а в контейнере – нет. При этом химическая формула парацетамола не меняется ни одним из производителей".

В тоже время для Антимонопольного комитета Украины не установлены сроки рассмотрения подобных обращений от участников рынка. Из-за такого фактического бездействия компании несут серьезные убытки, снижаются налоговые поступления в бюджет, сокращаются рабочие места.

Для того, чтобы решить проблему дискриминации в бизнесе на законодательном уровне нужно ввести понятие антимонопольной экспертизы нормативно-правовых актов. Сфера действия такой экспертизы должны стать экономика, торговля, в том числе частично международная.

На сегодняшний день в законодательстве откровенная дыра, которой пользуются недобропорядочные участники рынка. У нас очень много говорят про антикоррупционную экспертизу, тщательно рассматриваются нормы закона, подзаконных актов, чтобы исключить коррупционные риски. По аналогии нужен такой же механизм в антимонопольной среде, поскольку это кровеносная система экономики государства. Если мы не защищаем рынок, мы не защищаем его производителей и потребителей. Ни о каком качестве продукта тогда не может и речь, как и о развитии рынка. Антимонопольный комитет Украины должен быть эффективным регулятором, а не таким, каким он есть сейчас.

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