Казанский сравнил успехи экономки "ДНР" и подконтрольной части Донецкой области: где заработали больше

"Власти ДНР" заявили, что "республика" за первые шесть месяцев 2020 года экспортировала товаров примерно на $257 млн. Однако у части Донецкой области, что подконтрольна Украине, этот показатель оказался в 6 раз выше.

На сообщение в СМИ "ДНР" в Twitter обратил внимание блогер Денис Казанский. Он отметил, что в "ДНР" говорят об экспорте "в страны Европы и Азии", но по факту речь идет о том, что вывезли в Россию.

"Для сравнения, подконтрольная Украине Донецкая область за тот же период экспортировала на $1,8 млрд. В 6 раз больше. Экспорт Полтавской области за тот же период – $949 млн", – подытожил Казанский.

Объем экспорта из "ДНР". Twitter / Денис Казанский

Объем экспорта подконтрольной части Донецкой области. Twitter / Денис Казанский

Казанский рассказал об экспорте из "ДНР". Twitter / Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных частях Луганской и Донецкой области с приходом "ЛДНР" цены на квартиры перестали по сравнению с довоенными цены упали в 3-4 раза.

В оккупированной террористами "ДНР" Горловке, которая до войны имела мощные заводы, местным жителям теперь предлагают ехать на работу в Россию – собирать яблоки.