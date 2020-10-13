Коронавирус продолжает шагать по Украине, ежедневно устанавливая рекорды по количеству им заболевших. Люди напуганы. Власть беспомощна, а осуществляемые ей действия хаотичны, не систематизированы и зачастую противоречащие друг другу. Одни чиновники говорят о необходимости введения чрезвычайного положения, другие – про карантин выходного дня, третьи – о том, что локдаун окончательно добьет экономику, и так бьющуюся в предсмертных конвульсиях.

Несколько моих знакомых переболели коронавирусом и рассказывали о всех перипетиях диагностики и лечения. Бесплатный тест пройти практически нереально до тех пор, пока симптомы не станут угрожающими. Скорая помощь приезжает только после того, как с использованием ненормативной лексики разъясняешь диспетчеру необходимость ее приезда и последствий ее отсутствия. Я уже не говорю о посещениях и стоянии в очередях в больницах и лабораториях людей, зараженных коронавирусом. И все это в Киеве - столице! Что творится в более отдаленных регионах страны даже страшно представить!

Вспомнила, что для борьбы с коронавирусом в нашей стране был создан коронавирусный фонд. Недавно я уже разбиралась с его использованием, поэтому решила посмотреть, что изменилось.

Итак, коронавирусный фонд, как и прежде, составляет около 66 млрд.грн. По состоянию на 08.10 израсходовано 29,2 млрд. грн., что составляет 44,24%.

13,57 млрд. грн. из этих 29,2 потрачено на….ремонт дорог!!! Еще 6,7 млрд. грн. израсходовано на финансовую помощь фонду социального страхования на случай безработицы, 2,44 млрд.грн. – на доплаты военнослужащим и полицейским, 1,72 млрд.грн – на финансовую помощь фонду социального страхования (в т.ч. больничные), 1 млрд. грн. – на разные нужды, напрямую не связанные с борьбой с коронавирусом. Итого: 25,43 млрд.грн. из 29,2 потрачено на разные нужды, но не на прямую борьбу с коронавирусом.

Оставшиеся 3,77 млрд.грн. израсходовано на строительство и ремонт опорных больниц и приемных отделений (1.7 млрд. грн.), на доплату мед.работникам (1,5 млрд.грн.) и на обеспечение лабораторий МОЗ и приобретение средств защиты (0,6 млрд. грн.). На покупку аппаратов ИВЛ не израсходовано ни копейки.

Вдумайтесь, как страна, тратящая основные средства из коронавирусного фонда на дороги, может победить коронавирус?

В меня, наверняка, могут полететь камни: мол, критикуешь – предлагай. Поэтому изложу свое мнение по поводу механизма борьбы Украины с коронавирусом, абсолютно не претендуя на то, что оно правильное.

Я практически уверена, что все локдауны, карантины выходного дня и чрезвычайные положения не приведут к улучшению ситуации с заболеваемостью, а экономику просто добьют. Также, понимая, что вирус распространяется в том числе и бессимптомными больными, предположу, что переболеет большая часть населения. Соответственно, страна должна быть готова к такому развитию событий. А это означает, что тот уникальный способ борьбы с коронавирусом с помощью ремонта дорог, разработанный нашим правительством, не действенный! Значит, хватит тратить деньги на дороги! Необходимо средства коронавирусного фонда расходовать исключительно на диагностику и борьбу с коронавирусом! Необходимо максимально тестировать население, независимо от наличия симптомов! Причем бесплатно! Также необходимо максимально оснастить больницы необходимым оборудованием. Ну и конечно же, самое главное, необходимо стимулировать медиков: им нужно создать соответствующие условия труда и оплат! Не обещать, а доплатить!

А еще необходим системный подход. Хватит хаотичных действий! Хватит запугивать людей! Необходимо сделать так, чтобы люди понимали, что власть знает, что нужно делать, могли доверять и были уверены, что они платят налоги не зря!