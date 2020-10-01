Канада пообещала Украине более $5,3 млн на оборону и безопасность

Правительство Канады дополнительно выделит около 5,35 млн долларов США (4,3 млн канадских долларов) на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Как сказано на сайте МИД, об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Кулеба сообщил коллеге о ситуации на Донбассе и рассказал об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию в "нормандском" и "минском" форматах. Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Канадский министр также выразил соболезнования Украине, всем родным и близким погибших в катастрофе военного самолета Ан-26Ш на Харьковщине.

Еще одной темой разговора стала торговля между странами. Глава МИД Украины сообщил о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Стороны уделили внимание углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима.

Также важной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Исламской Республикой Иран о компенсациях за сбитый самолет рейса PS752.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вступила во вторую волну пандемии COVID-19. Ситуация ухудшится, если люди не будут следовать общим рекомендациям.