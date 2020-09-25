Какой будет курс доллара в 2021-м: аналитики озвучили цифры

В Украине в 2021-м курс доллара имеет все шансы как к значительному росту, так и к стабилизации. Аналитики ухудшают свои прогнозы, однако все еще не ожидают резких перемен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Oxford Eсonomics на днях пересмотрел свои оценки ситуации в Украине. Они считают, что отношения с МВФ могут ухудшиться, а это создает большие макрофинансовые риски. "Потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы", – говорится в отчете.

В результате аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$. "Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствуют о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.