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Как выборы в Украине повлияют на курс доллара: прогноз финансиста

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В период выборов в Украине теневые средства, которые используют в своих кампаниях кандидаты на пост главы государства, помогают поддерживать курс доллара стабильным.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль. По его мнению, выборы не станут потрясением для украинской экономики.

"Во время выборов использование большого количества теневой наличности влияет на укрепление курса, что мы сейчас и видим. Это еще раз подтверждает тезис, что штабы основных кандидатов активно использовали теневые средства для формирования своих избирательных фондов", – подчеркнул финансист.

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Горбаль также отметил, что в большинстве стран мира выборы влияют на фондовые рынки, но Украине это не грозит.

"У нас не развит фондовый рынок. Поэтому говорить о том, что мы завтра вечером получим результаты выборов, и это сразу повлияет на индексы акций – этого не произойдет. Курс тоже будет в существующих пределах. Политические механизмы, учитывая неразвитость рынка, так сильно не влияют", – объяснил он.

Эксперт также считает, что выборы не повлияют на сотрудничество Украины с международными кредиторами.

"Большинство кандидатов из тех, кто имеет определенные шансы пройти во второй тур, имели практику проведения встреч не только с избирателями, но и с нашими международными финансовыми партнерами. Кандидаты ответственно отнеслись к избирательному процессу, их поведение после выборов является понятным для наших международных финансовых партнеров. Соответственно, шоков при смене власти не произойдет", – спрогнозировал финансист.

Как выборы в Украине повлияют на курс доллара: прогноз финансиста

argumentua.com

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКурс валют
Персона
Василий Горбаль
Место
Украина
Теги
долларкурс валютвыборы в УкраинеВыборы 2019Выборы Президента
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