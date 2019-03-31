Как выборы в Украине повлияют на курс доллара: прогноз финансиста

В период выборов в Украине теневые средства, которые используют в своих кампаниях кандидаты на пост главы государства, помогают поддерживать курс доллара стабильным.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль. По его мнению, выборы не станут потрясением для украинской экономики.

"Во время выборов использование большого количества теневой наличности влияет на укрепление курса, что мы сейчас и видим. Это еще раз подтверждает тезис, что штабы основных кандидатов активно использовали теневые средства для формирования своих избирательных фондов", – подчеркнул финансист.

Горбаль также отметил, что в большинстве стран мира выборы влияют на фондовые рынки, но Украине это не грозит.

"У нас не развит фондовый рынок. Поэтому говорить о том, что мы завтра вечером получим результаты выборов, и это сразу повлияет на индексы акций – этого не произойдет. Курс тоже будет в существующих пределах. Политические механизмы, учитывая неразвитость рынка, так сильно не влияют", – объяснил он.

Эксперт также считает, что выборы не повлияют на сотрудничество Украины с международными кредиторами.

"Большинство кандидатов из тех, кто имеет определенные шансы пройти во второй тур, имели практику проведения встреч не только с избирателями, но и с нашими международными финансовыми партнерами. Кандидаты ответственно отнеслись к избирательному процессу, их поведение после выборов является понятным для наших международных финансовых партнеров. Соответственно, шоков при смене власти не произойдет", – спрогнозировал финансист.

argumentua.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз курса доллара в Украине до 2021 года. Согласно прогнозу, в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019.

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