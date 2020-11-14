Как в Украине изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз

Александр Литвин Mакроэкономика 11:55, 14.11.2020

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может снизиться с 27,17 до 27,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна будет двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Учитывая данные о новых зараженных коронавирусом в Украине, которые превысили 12 тысяч человек в сутки, становится очевидно, что страна может в любой момент уйти на жесткий карантин, и сейчас все зависит от политической воли и противостояния бизнеса.

"По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет", – поясняет аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

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