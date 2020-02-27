Получили в 30 раз меньше: топ фактов о бюджете Украины

В 2019 году экономика Украины выросла на 3,2%, что больше, чем предполагалось изначально. А инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1%.

При этом государство провалило план по доходам от приватизации (получило в 31 раз меньше, чем планировалось), но рекордно сократила безработицу. Правда, этому "помог" массовый выезд украинцев на заработки за границу. А приток инвестиций из-за рубежа оказался почти в 3 раза меньше, чем в Беларуси.

Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета за 2019 год, который опубликован на "Урядовому кур'єрі". OBOZREVATEL выбрал главные цифры из документа.

Как Украина зарабатывала

За 2019 год экономика Украины выросла на 3,2% при прогнозе в 3%. Реальная зарплата поднялась на 9,8%, а минимальная – на 12,1%.

Чистый прямой приток инвестиций в Украину составил $2,5 млрд. Для сравнения: прямые иностранные инвестиции в Беларусь в 2019 году (данные Белстата) составили $7,2 млрд. Разница – 2,88 раза.

Украина провалила план по доходам от приватизации. Из изначальных 17,1 млрд грн удалось собрать всего 549,5 млн грн – в 31 раз меньше.

Заробитчане привезли в Украину $12,9 млрд. Это на 12,2% больше, чем в 2018 году.

Экономика Украины

Украинцы стали активнее брать кредиты. По итогам года остаток по ним составил 173,7 млрд гривень, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

В Украине рекордно снизилась безработица – до 7,3% (данные за III квартал 2019 года). Правда, этому помогал не только рост экономики, но и, к сожалению, выезд украинцев за границу на заработки.

Основные макропоказатели

Как Украина отдавала долги (и занимала снова)

Вопреки распространенному мнению, что Украина в 2019 году брала в долг огромные суммы у иностранцев, львиная доля пришлась на займы внутри страны – 345,9 млрд грн. За границей взяли в 4 раза меньше – 79,8 млрд грн.

Всего государственные заимствования в бюджет (за счет продажи облигаций внешнего и внутреннего займа) составили 425,7 млрд грн.

"Приоритетом оставалась сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами. Так, в феврале 2019 была использована вторая часть гарантии Международного банка реконструкции и развития, ... был привлечен кредит от Дойче банка в размере 529 млн евро", – говорится в отчете.

Выплаты по госдолгу

В марте - июне 2019 года Украина дважды продавала облигации внешних госзаймов: 10-летние еврооблигации 2018 года на $350 млн и новые 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро. А в октябре 2019 года Украина взяла в кредит 250 млн евро от Cargill Financial Services International, Inc..

На погашение и обслуживание госдолга потрачено 464,4 млрд грн. Украине удалось сэкономить на этих тратах. В частности, помогло укрепление курса гривни, а также эффективное управление госдолгом.

Общий дефицит бюджета составил 81 млрд гривен, что 18 млрд меньше, чем предполагалось изначально.

За рамки не вышли

Украине удалось не выйти за рамки предельного размера государственного (2060,1 млрд гривен) и гарантированного государством долга (388,6 млрд грн). 2019 год был завершен с показателями в 1761,4 млрд и 236,9 млрд грн соответственно.

При этом с госдолгом произошло интересное явление: в гривневом измерении он уменьшился, а вот в долларовом наоборот вырос. Причина – в укреплении гривни.

"В течение 2019 объем государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 170,2 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,1 млрд долл США. Разная направленность изменения объема долга в эквиваленте гривне или в долл США объясняется укреплением гривни", – объяснили в Минфине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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