Как убивают экспортеров и занятость невозмещением НДС: стоит знать всем украинцам

Что означает невозмещение НДС экспортёрам? Большинство, наверно, прекрасно знает, но, оказывается, не все – так что вкратце напомню.

Допустим, экспортёр что-то купил (за рубежом или внутри Украины) за 100, что-то добавил к этому (то ли существенное, то ли нет), после чего продал за рубеж уже за 150 (в пересчёте на наши деньги). В добавленных 50 пусть 35 составляет зарплата с начислениями, а 15 – прибыль, включая налог с неё.

Но при покупке материалов (сырья, товаров, услуг) у него был "входной" НДС 20 %, который он заплатил сверх тех 100, которые они стоили (причём заплатил либо на таможне, если купил за рубежом, либо в виде НДСной добавки к цене, если приобретение было в Украине). Поскольку на "выходе", т. е. сверх конечной цены 150, уже НДС не накручивается (экспорт облагается по "нулевой ставке"), "входной" НДС должен возмещаться государством. Если же этого не происходит, то эти дополнительные уже заплаченные 20, которые государство то ли не возместит вообще, то ли сделает это когда захочет, причём, видимо, не просто так, то ли отдаст по суду (хотя и этот процесс оно будет затягивать),– пока они не возмещены, ложатся на плечи предприятия. Но в таком случае предприятие потратило на материалы уже не 100, а 100 + 20, и ему из 150 остаётся только 30. То есть не хватает даже на зарплаты, не говоря уже о прибыли, которая была бы потрачена либо на его развитие, либо на дивиденды, причём всё это – после уплаты налога.

Работать в убыток фирма не будет, повышать цену некуда – в результате государство перекрывает ей бизнес, в страну не приходит валюта, а люди не получают зарплату. Если потом эти 20 и вернутся – за вычетом расходов на "решение вопросов" или суды, ещё и с потерей из–за инфляции, то они лишь покроют (причём частично!) новое аналогичное недопоступление денег и т. д. – пока этот беспредел не закончится. А коль будет расширение экспорта, то будет и новый убыток, т. е. выгодно не расширяться, а сворачиваться.

Другими словами, невозмещение или несвоевременное возмещение НДС просто убивает выгодные экспортные контракты и вынуждает заниматься бизнесом не в Украине, а в какой-то другой стране. И это – во время пандемии, когда очень дороги и каждое рабочее место, и каждая поступившая в страну валюта.

Причём эти деньги государство тоже не получает: НДС оно оставляет на время себе, но когда-то его предприятию вернёт, а вот поступления по всем остальным налогам – и с прибыли, и с зарплаты – для него уже потеряны навсегда, не говоря о потерях последующих – из-за вынужденного сворачивания бизнеса (о не полученных в такой ситуации инвестициях даже и не говорю). Ну а то, что временно осталось от невозмещённого НДС, лишь идёт на компенсацию реальных недоборов…