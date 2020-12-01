Как сделать локдаун экономически безопасным: ответы на главные вопросы

Мой материал о том, как компенсировать украинцам последствия локдауна, если он будет введён, вызвал множество перепостов, а также множество комментариев, на некоторые из которых мне было важно отреагировать.

Алексей Тимофеев резонно риторически спросил:

"Если первый т. н. локдаун не сработал, то что толку тогда от второго? А если первый т. н. локдаун сработал, тогда зачем нужен второй?"

Могу лишь повторить эти вопросы и высказанную мной позицию: будь статистика более чёткой (насколько выросло количество умерших за время пандемии по сравнению с количеством за аналогичный период до эпидемии и насколько снизился средний возраст умерших), чтоб было понятно, что смертность резко выросла, а не просто изменилась структура её причин (если умерло примерно столько же, но не из-за старых болезней, а из-за новой),— вопросов относительно [не]нужности сверхжёстких ограничений стало бы меньше.

"Прекрасно, то есть мы плавно переходим к обоснованию введения талонов и хлебных карточек", – так понял мою статью Е. Ю.

Отвечаю: ничего общего. Во-первых, то, что я предлагаю, – это не вместо "обычных" денег, на которые по-прежнему можно покупать что угодно, а в дополнение к ним, не ограничивая любое использование "нормальных" денег. Во-вторых, никакого нормирования количества товаров! Лишь бы дополнительные деньги-сертификаты не шли на айфоны или телевизоры и прочее не самое необходимое, но "обычные" деньги можно тратить и на это. Лучше полгода хотя бы даже по 5–6 тыс. грн, но каждый месяц, чем один раз 8. Даже при ограничении направлений.

Е. Б. спрашивает:

"Ну вот представьте, что вы – владелец магазина. Подходят к вам покупатели и предлагают этот самый сертификат. При этом, когда его государство обналичит, не знает никто. Я подозреваю, что и в уплату налогов его не будут принимать. Итого – деньги взамен сертификата я получу неизвестно когда, и значит – продукты за него будут дороже.

Вопрос номер два: а как и чем с него давать сдачу?".

Мой ответ:

Первое – принимать сертификаты будут иметь право (и тогда уже обязанность!) только те, кто выразил такое согласие, ещё и связанное с неизменностью цен. То есть если кто принимать их не хочет — покупатели просто пройдут мимо него к тому, кто захотел.

Второе: "не знает никто" – потому что нет механизма. А когда механизм будет, в нём должно быть прописано, что безналичное зачисление на счёт аналогично зачислению суммы сданной наличной выручки.

Третье – там же должен быть прописан и порядок выдачи сдачи наличными и/или наличной доплаты покупателем в оговорённых рамках до такой-то суммы. При обмене карбованцев на гривни, когда недолгое время действовали и те, и другие, мы через похожее уже проходили. Конечно, купюры сертификатов должны быть не очень крупные.

Ещё вопрос оттуда же:

"Чем это предложение отличается от просто увеличения денежной массы? Но это ещё и усложнит работу с кассой!

А что значит "не увеличивать цены"? Так убираем из продажи дешёвые товары и оставляем только дорогие. Ну нет дешёвых... Но формально цены не подняты! Кроме того, банки будут эти сертификаты принимать и зачислять на счёт, только если им дадут на это нормальные гривни. А в бюджете дырка".

Отвечаю.

Вряд ли те, кто ради спроса согласится на принятие сертификатов, уберёт с продажи дешёвые товары, для которых они и предназначены, – только ради того, чтобы продавать дорогие, для которых они не нужны, ещё и в условиях всё равно сужающегося рынка и катастрофического падения спроса, при котором дефляция вероятна гораздо больше!

Ведь гигантские денежные накопления единиц спрос не спасут, а обнищание миллионов с закончившейся финансовой подушкой сводит к нулю спрос активный, ради поддержания которого и предлагается эта фактическая – грех спорить – эмиссия. Без неё не будет ни спроса, ни рынка, ни экономики – тут уже не до налогов, и вот тогда дыра в бюджете станет гораздо более зияющей.

Срочно необходимо поддержать именно активный спрос, то есть эмиссия временных средств оплаты нужна не просто для выживания тех, у кого накопления исчерпаны, а доходов новых нет, но и для поддержания на плаву исчезающего рынка, который грозит исчезнуть совсем, и то, что деньги у малой части населения есть в большом количестве, его не спасет – тут дело не в сумме, а в активной части.

Ради неё, ради поддержания активного спроса и предложена именно временная действительность целевых сертификатов – трать или пропадут – с параллельным высвобождением на остальное имеющихся (пока) денег.

Да, сертификаты повторно в оборот не запускаются, они – в отличие от денег – разовые (просто допечатываются новые), но в банках вместо них остаются действительно "нормальные" деньги, т. е. в обороте они таки остаются, хоть и в другом виде, однако свою функцию ускорения активного спроса – не говоря уже о выживании людей – они успеют выполнить.

Эмиссия не опасна (или не так опасна), когда уравновешивается (пусть и задним числом — с лагом) товарной массой по цепочке "спрос > производство" или (наш случай) когда препятствует просто исчезновению активного спроса — тут уже не до роста, а хотя бы для сохранения (хотя бы частичного — хоть какого-то) рынка, для того, чтобы активным спросом (а не накопленными у кого-то миллионами) завести экономику, не дав ей совсем закончиться.

Вся ключевая "экзотика", отличающая то, что предложено, от просто эмиссии с раздачей, – временность сертификатов, чтобы они не пошли в накопления "до ещё худших времён": на накопления могут пойти деньги, которые (если остались) благодаря им будут высвобождены (у кого остались), но хотя бы сертификаты точно пойдут на рынок и точно поддержат хотя бы тех, кто производит/реализует товары, в первую очередь наиболее необходимые, потому что может не оказаться из-за обнищания даже их.

Ну а то, что потратиться не успеет, просто в один прекрасный момент потеряет свою действительность, неотоваренные сертификаты превратятся в бумажки, как карета Золушки в тыкву, что убережёт от инфляции, когда в нормальное время такая угроза станет реальной.

Но при локдауне, убивающем спрос быстрее, чем оставшуюся нереализованную товарную массу, опасность, подчеркну, противоположная: грозит дефляция, как почти век назад при Великой депрессии в США.

Хотя, если главное — не усложнять, можно согласиться на просто разовые просто нормальные 8 тыс. грн; но что потом?

В заключение – отвечу на собственный вопрос, вынесенный в заголовок этого поста: как сделать локдаун экономически безопасным?

Да никак! В наших условиях это невозможно, и надеяться на это не надо. Можно лишь при оптимально точных — иногда единственных — ходах в этой страшной игре со смертью и экономикой сделать неизбежный вред не столь масштабным, каким он может быть.

Что же до спора о пользе и вреде эмиссии, то эта дискуссия кейнсианцев и монетаристов – вечная, хотя в украинских учебниках излагается крайне примитивно и односторонне – совершенно без учёта обратного вляния спроса на производство; но локдаун без эмиссии вообще (даже связанной со временными сертификатами) в наших условиях может стать трагедией, сопоставимой с коронавирусом. Бабушка Политэкономия — как политика: мы – от неё (чур! чур!), а она – за нами…