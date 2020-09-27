Как изменится курс доллара в Украине: прогноз аналитика

В Украине если экспортеры в ближайшее время получат возмещение НДС, курс может перейти к уровню 28,5 гривен за доллар, прибавив около 30 копеек.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Позитивом для рынка стала новость о том, что правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 млн долларов, который будет направлен на обновление дорожной инфраструктуры в Луганской области", – отмечает эксперт.

Курс гривны в пятницу, 25 сентября, открылся расширением спреда по цене продажи на отметке 28,32 гривен за доллар, однако по мере подключения игроков котировки откатились к 28,28 гривен за доллар.

Спрос на валюту остается повышенным как со стороны нерезидентов, так и со стороны импортеров. Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения выше 28,25-28,27 гривен за доллар. В противном случае торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 гривен за доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.