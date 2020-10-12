Как изменится курс доллара в Украине: аналитики озвучили прогнозы

В Украине в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности. В качестве дополнительного негатива стоит рассматривать растущие опасения касательно возможных проблем с получением очередного транша МВФ.

Такой прогноз аналитики озвучили OBOZREVATEL. К примеру, аналитик Roboforex Андрей Гойлов считает: курс будет находиться в пределах от 28,20 до 28,42. Курс доллара по отношению к гривне обновил максимум двухлетней давности и вот уже третий день падает в рамках коррекции.

"Стоило ослабнуть спросу со стороны нерезидентов после их продажи ОВГЗ и вывода дивидендов, как основные продавцы валюты стали сговорчивее и начали снижать котировки. НБУ на межбанк по-прежнему не выходит. Торговая сессия четверга по доллар/гривне завершились на отметке в 28,23", – поясняет Гойлов.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит предложение валюты, вероятно, возрастет. Шевченко отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого будет зависеть курс, – это баланс спроса и предложения. Независимо от того, куда будет двигаться курс, Нацбанк не будет ломать рыночный тренд и продолжит сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – рассказывает Иосуб.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня продолжит находиться в диапазоне 28,2-28,3 гривен за доллар. Снижение ниже будет привлекать новых покупателей, что будет сдерживать укрепление гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.