В Украине закроют ТРЦ, кафе, кино и спортзалы: как ударит по бизнесу карантин выходного дня и есть ли в нем смысл

В Украине, в то время как большинство инфекционистов говорят о необходимости ввести полный локдаун, на три недели объявили карантин выходного дня. Он нанесет ущерб бизнесу, однако, вероятно, не поможет прервать цепочку заболевания.

О том, как карантин выходного дня повлияет на разные сферы экономики, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как будет работать торговля

Первое, чего коснется карантин выходного дня – это торговля. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в выходные дни с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки и заправки. Все остальные магазины и ТРЦ рекомендуют закрыть. Представители сферы торговли уверяют – это мало чем отличается от полного закрытия.

ТРЦ закроются не полностью. Директор Dream Town Роман Емец рассказал OBOZREVATEL: просто выключить все системы, закрыть ТРЦ и уйти – нельзя. В любом случае руководству нужно содержать здание. Более того, кроме вещевых магазинов и развлекательных комплексов, в Dream Town есть и продуктовые магазины, которые будут продолжать работать в субботу и воскресенье.

"В среднем количество посетителей, которое приходится на выходные – примерно 40-50% от всей недели, – говорит Роман Емец. – Из-за ограничений половина из них исчезнет. Но если смотреть на оборот, то он не прямо пропорционален количеству посетителей. Каждый, кто приходит в ТРЦ на выходных, больше занимается шопингом и больше тратит, чем посетитель, который приходит в тот же вторник или четверг. Соответственно оборот за выходные может доходить до 70% от недельного. У каждого бизнеса своя себестоимость, но при потере 70% оборота есть вероятность, что у некоторых работа будет идти в минус".

После введения карантина выходного дня владельцам торговых точек все равно нужно будет платить зарплату персоналу, ведь люди работают почти так же, как и раньше, а еще выполнять обязательства по контрактам. Но вот заработать на это все денег возможности практически не будет.

Во время прошлого локдауна акционеры ТРЦ Dream Town приняли решение отменить аренду. По словам Романа Емца, арендаторы платили только операционные платежи, которые идут на поддержку здания. Но даже в таких условиях некоторым предпринимателям не удалось сохранить свой бизнес и пришлось закрыть торговые точки. Большинство бизнесов пока не вышли из кризиса, ведь покупательная способность многих украинцев так и не восстановилась.

Что будет с культурой и развлечениями

В рамках карантина выходного дня полностью закроют развлекательные центры и заведения культуры. К слову, против этой идеи уже высказался профильный министр Александр Ткаченко. Он единственный воздержался во время голосования за соответствующее постановление.

Директор столичного кинотеатра "Жовтень" Юлия Антипова рассказывает, они работают с ограничениями уже сейчас. По правилам адаптационного карантина, кинозалы могут быть заполнены лишь на 50%. Соответственно прибыль уже упала, а после ужесточения ограничений все только станет хуже, утверждает директор кинотеатра:

"Половина посетителей приходится на выходные дни. Очередные ограничения работы будут для нас катастрофическими. У нас есть наработанные планы "выживания" на случай локдауна, но мы очень надеемся, что закрывать нас не будут. Ведь мы придерживаемся всех ограничений, сотрудники работают в масках, проводится дезинфекция, на что также тратится часть прибыли".

Если посчитать озвученные Юлией Антиповой цифры, получается, что кинотеатр после ужесточения карантина начнет терять 3/4 дохода еженедельно. Еще весной часть работников уволились. Некоторые снимали жилье и после оглашения локдауна решили уехать из Киева, некоторые – оказались в возрастной группе риска и не хотели работать с большими потоками посетителей. Сейчас в кинотеатре осталось на 30% меньше персонала, чем было раньше, и руководство намерено приложить все усилия, чтобы сохранить команду.

Спортивные клубы: клиенты придут в будни

Спортивные клубы также должны закрыться на выходные полностью, но их посещаемость немного отличается от других сфер. Потому владельцы верят, что если и понесут убыток, то сравнительно небольшой. У части людей есть абонементы, они уже оплатили услугу заранее, и теперь будут вынуждены подстраиваться под ограничения.

Как рассказал OBOZREVATEL главный тренер столичного спортклуба Discipline Сергей Пуцов, структура посещаемости зависит от размера клуба и направления. Чем меньше клуб, чем больше он локален (рассчитан на посетителей, которые живут рядом), тем больше его трафик в выходные. До карантина немало людей хотели тренироваться и в будни утром, перед работой. Но так как сейчас многие работают дома, этот трафик давно упал. В целом посещаемость считают от активной клиентской базы.

"Практика говорит о том, что если в любой клуб в день приходит около 20% клиентской базы – это очень удачный день. У нас в выходные было 12-15% активной базы, а иногда доходило и до 20%. Мы не можем прогнозировать, уменьшит ли карантин выходного дня количество посещений в целом в течение недели. Возможно, это будет перераспределение посещений на будни, к которым будут вынуждены адаптироваться наши клиенты".

Есть и другие моменты, которые Сергея очень настораживают. Ведь из-за ограничений работы они могут не выполнить обязательства перед клиентами.

"У нас в контракте написано, что клиент может посещать клуб 7 дней в неделю в рабочие часы. Сейчас у нас забрали возможность предоставлять услуги два дня в неделю. Это вопрос к кому? Мы не исполняем обязательства, или нам не дают это делать? Должны мы это как-то компенсировать клиентам с позиции юридической ответственности и лояльности? Вы же понимаете, что клиенты – это в первую очередь взаимоотношения. И будут люди, которые посчитают, что мы должны им продлить срок абонемента и выплатить какие-то средства. А государство в этом случае компенсацию не дает".

Сфера питания: будут работать на вынос

Заведениям питания разрешат работать на вынос, но это им не сильно поможет. По данным исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, в выходные рестораны зарабатывают до 41% от недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%. Меньше всего от выходных зависят кофейни и пекарни – 27 и 25% недельного оборота соответственно. Но и им на карантине придется не легко:

"Выходные – это самые прибыльные дни, – утверждает владелец столичной кофейни First Point Юрий Бездетный. – В условиях пандемии многие мои коллеги живут от выходных до выходных. Если мы будет работать только на вынос – в лучшем случае получим 50% от ожидаемой прибыли. Но это касается заведений, имеющих лояльных гостей, которые готовы их поддерживать. У нас, к примеру, такие есть. Но у заведений, которые недавно открылись, еще нет постоянных посетителей. Для них такое ограничение – просто смерть".

Юрий уверяет, в его кофейне придерживаются всех норм безопасности, он лично закупил пульсоксиметры и градусники для персонала, оплачивает регулярное тестирование. По его мнению, карантин выходного дня не дает гарантий, что заболеваемость уменьшится. А вот по предпринимателях это ударит серьезно.

Несмотря на потери бизнеса, главная задача – спасти как можно больше жизней и не допустить медицинского коллапса, когда врачам придется выбирать, кого из больных спасать. Возможно, полный карантин на несколько недель позволил бы разорвать цепочку заболеваний, а бизнес смог бы после полного локдауна начать полноценное восстановление.