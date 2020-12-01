В Украине предложат новый локдаун: в Кабмине назвали дату рассмотрения вопроса

Министерство здравоохранения Украины 2 декабря предоставит правительству результаты введения карантина выходного дня. После этого Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна.

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" рассказал министр КМУ Олег Немчинов. "Я думаю, что завтра мы будем видеть предложения Минздрава и в соответствии с этим будем принимать решение (о введении локдауна – ред.)", – сказал Немчинов.

При этом он не исключает прекращения экономической активности в Украине. "Но оно может быть скорректировано по итогам той или иной отрасли. Это касается как креативной отрасли, так и других каких-то вещей", – добавил министр Кабмина.

Отметим, от того, как быстро введут локдаун, зависят жизни украинцев. Рассмотрим два варианта.

Первый: локдаун введут только с 25 декабря. В результате, если действующая динамика не будет ухудшаться, уже через неделю в Украине будет 17,7 тыс. новых случаев, а к 25-му декабрю уже 30,5 тыс. в день.

Результат: ежедневно от коронавируса будут умирать до 504 человек, медикам придется выбирать, кому спасать жизнь, а общее количество смертей увеличится до 33 тысяч случаев (сейчас 12,3 тысячи). Причем смертность будет увеличиваться, так как ни кислорода, ни мест в больницах, ни медицинского персонала хватать не будет.

Второй: локдаун введут, к примеру, с 1 декабря. Если украинцы будут придерживаться ограничений, как это делают в странах-ЕС, например, в Ирландии, уже через неделю количество случаев может сократиться на 45%. В результате статистика может показать всего 6,7 тыс. новых случаев коронавируса. К 25 декабрю количество случаев сократится до 2,2 тыс. человек в день.

Результат: вместо 504 человек будут умирать 40 человек в день. То есть число смертей снизится в 12,6 раза!

Отметим, пресс-секретарь президента Юлия Мендель 30 ноября подтвердила вероятность локдауна, однако, по ее словам, дат еще нет.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в декабре локдаун вводить не собираются. Также не планируют продлевать и карантин выходного дня.

Что значит локдаун

Локдаун в переводе означает запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан. В этому случае не работают практически все предприятия , учреждения и организации, а сотрудников переводят на дистанционную работу. При этом заведения общепита могут работать только на доставку или продавать еду на вынос.

При полном локдауне закрывают границы, приостанавливают международное и междугородное сообщение, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.

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