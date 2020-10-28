Кабмин выделил безработным 1,3 млрд грн из фонда COVID-19

Кабинет министров выделил почти 1,3 млрд грн из фонда COVID-19, которые будут направлены на бюджетные программы по безработице.

Из указанной суммы 1,2 млн грн пойдут на обеспечение своевременной выплаты помощи по безработице и 80 млн будут направлены на доплаты по частичной безработице, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму почти 1 200 000 грн (1 198 772,6 тыс. грн). Для выплат пособия по частичной безработице на период карантина – средства на сумму 80 млн грн", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за все время карантина было выплачено более 10 млрд грн помощи по безработице.

"Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд грн позволят в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, кто сейчас оказался в сложном положении", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камбин выделил дополнительные 2 млрд гривен из "коронавирусного" фонда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.