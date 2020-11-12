Кабмин вернул огромные зарплаты топам "Укрзалізниці", "Борисполя" и АМПУ

Кабинет министров отменил ограничение по максимальному размеру зарплаты для руководителей "Укрзалізниці", "Борисполя" и "Администрации морских портов Украины" (АМПУ).

Соответствующие решение обнародованы на сайте правительства 12 ноября. При этом сами документы (№ 1388-р, №1389-р, №1396-р) датированы 5 ноябрем. До этого решения топ-менеджеры не могли получать больше 10 минимальных зарплат (на данный момент это 50 тысяч гривен).

Главой "Укрзалізниці" еще несколько месяцев назад назначен Иван Юрик. Зарплата его предшественника превышала 570 тыс. грн в месяц. Сколько зарабатывает Юрик, станет известно публикации его декларации.

Зарплата гендиректора "Борисполя" зарабатывает около 370 тыс. грн в месяц (об этом стало известно из декларации бывшего главы Павла Рябикина, который возглавил таможню), а глава АМПУ – около 277 тыс. грн (согласно финансовому плану).

Зарплаты не будут ограничивать КМУ

Решение Кабмина КМУ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил OBOZREVATEL, что считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей и рядовых работников. При этом политик уверен: что размер оклада должен четко зависеть от результатов работы.

А говоря о зарплатах топ-менеджеров "Укрзалізниці", Криклий отметил: "Она уже пересмотрена на период карантина. В дальнейшем, я считаю, она может быть понижена, но в привязке к результатам. У каждого должна быть привязка к его личному KPI (Key Performance Indicators – ключевой показатель эффективности. – Ред.), за который он может получать деньги".

Финансист Алексей Кущ также уверен: систему оплату труда нужно менять. Эксперт привел в пример зарплаты чиновников в США. По его словам, там "есть очень четкая матрица – таблица 15 на 15 квадратов". Мол, заработки госслужащих должны формироваться по четкой матрице, высокую зарплату чиновник должен заслужить реальными результатами своего труда.

Как сообщал OBOZREVATEL: