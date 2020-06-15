Кабмин Шмыгаля опубликовал обновленную программу деятельности правительства

Кабмин Украины опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Документ обнародован на сайте правительства. "Это реакция правительства на ряд проблем, стоящих перед нашей страной, а также повестку дня деятельности на средне- и долгосрочный период для обеспечения экономического развития и, как следствие, повышение благополучия населения", – сказано в тексте.

Программа содержит 85 страниц, тогда как предыдущий вариант состоял всего из 9.

Правительство Шмыгаля отметило, что Украина имеет три вызова:

российская агрессия;

пандемия COVID-19;

экономический кризис.

Также КМУ подтвердил неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграция Украины. Кроме того, правительство обещает каждый год индексировать пенсию для 11 миллионов пенсионеров, улучшать доступ к интернету на всей территории страны и снижать административное давление на предпринимателей.

Ключевые направления Программы стимулирования

Обеспечение адаптивного карантина. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Обеспечение занятости и государственных заказов. "Регуляторная гильотина". Оптимизация налоговой нагрузки и администрирования. Перезапуск промышленного сектора. Выход из энергетического кризиса и развитие энергетического сектора. Реформирование транспорта и инфраструктуры. Развитие международной торговли. Цифровая трансформация и развитие IT сектора.

Международные иски против России

В программе есть блок под названием "Восстановление справедливости". В нем говорится о подсчете убытков, причиненных агрессией России и подготовке претензии Украины к РФ в международных судах.

Определение размера ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, обобщение правовой позиции государства и подготовка консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Формирование предложений по применению персональных санкций.

Защита национальных интересов в международных судах, обеспечение компенсации ущерба, нанесенного агрессией России.

Выработка предложений по политике государства к решению проблемы наличия де-факто двойного гражданства на оккупированных территориях.

Создание государственного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.

Предотвращение и содействие решению проблем, связанных с правовым статусом земельных отношений на временно оккупированных территориях, в частности оборотом земель сельскохозяйственного назначения, защитой права владельцев земельных паев и отдельных земельных участков

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризы. Это делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.

Верховная Рада 4 июня отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.