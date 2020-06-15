Кабмин Шмыгаля опубликовал обновленную программу деятельности правительства
Кабмин Украины опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.
Документ обнародован на сайте правительства. "Это реакция правительства на ряд проблем, стоящих перед нашей страной, а также повестку дня деятельности на средне- и долгосрочный период для обеспечения экономического развития и, как следствие, повышение благополучия населения", – сказано в тексте.
Правительство Шмыгаля отметило, что Украина имеет три вызова:
российская агрессия;
пандемия COVID-19;
экономический кризис.
Также КМУ подтвердил неизменный курс на европейскую и евроатлантической интеграции Украины.
Ключевые направления Программы стимулирования
Обеспечение адаптивного карантина.
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса.
Обеспечение занятости и государственных заказов.
"Регуляторная гильотина".
Оптимизация налоговой нагрузки и администрирования.
Перезапуск промышленного сектора.
Выход из энергетического кризиса и развитие энергетического сектора.
Реформирование транспорта и инфраструктуры.
Развитие международной торговли.
Цифровая трансформация и развитие IT сектора.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризы. Это делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.
Верховная Рада 4 июня отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.