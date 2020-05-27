Кабмин решил создать новое министерство и переименовал Минэнерго

Кабинет министров принял решение создать отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом заявила и.о министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Бусловец. Ее ведомство переименовали в Министерство энергетики, а также у него забрали функции, связанные с экологией. .

"Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики", – сказала Буславец.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти. "Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – заявил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль в первом же выступлении в Верховной Раде пообещал повысить пенсии и снизить зарплаты министров. Фактически исправил "ошибки" своего "предшественника", на которые указал президент Владимир Зеленский. Послушный и исполнительный – такими словами Шмыгаля характеризует большинство его знакомых.