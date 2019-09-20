Кабмин презентует в Раде новый бюджет: что на самом деле примут нардепы

В Верховной Раде 20 сентября презентуют проект бюджета страны на 2020 год. Существенную часть положений перепишут за следующие несколько месяцев. Документ практически единолично разработало Министерство финансов еще при прошлом правительстве.

О том, чего ждать украинцам от нового бюджета и почему все озвученные показатели еще могут измениться – OBOZREVATEL.

Бюджетная хронология:

20 сентября – бюджет презентуют в Раде;

до 1 октября – рассмотрят в комитетах;

до 15 октября – подготовят выводы и предложения;

до 18 октября – бюджет рассмотрят в первом чтении;

до 21 октября – 3 ноября – Кабмин подготовит правки;

до 3 ноября – Кабмин подготовит документ ко второму чтению;

до 1 декабря – документ примут во втором чтении.

Также стоит отметить, что в действующем документе не учтено ни одной из обещаний правительства. Его целиком готовил Минфин. Поэтому главное, что внесли – расходы на госдолг. Даже динамика ВВП – 3,3%, хотя правительство обещало рост экономики в следующем году на уровне 5%. Ко второму чтению документ могут кардинально переписать.

Если предложенный проект бюджета на 2020-й примут в действующей редакции, украинских пенсионеров ожидает целый ряд неприятных сюрпризов. Во-первых, денег на компенсацию дефицита не хватит. Значит, под угрозой окажется и стабильная выплата средств.

К примеру, в 2019-м из бюджета фактически должны направить в Пенсионный фонд 175 млрд грн. А на 2020-й предусмотрели всего 172,5 млрд грн. Второй неприятный сюрприз – пересчет пенсий в марте 2020-го (о котором ранее писал OBOZREVATEL), повышение для силовиков с 1 января следующего года с таким финансированием может провалиться.

Но проблемы могут возникнуть не только у украинцев на заслуженном отдыхе, но и у работающих. Уже с 1 января 2020-го, согласно решению прошлого состава Кабмина, зарплаты учителей должны были повысить. На это из бюджета пришлось бы потратить около 15 млрд грн. Однако в подготовленном документе выделили всего 7 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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