Новый доллар, по 10 тысяч за госдолг и скромные пенсии: главное из проекта бюджета-2020

Министр финансов Оксана Маркарова 20 сентября представила в парламенте проект бюджета на 2020 год. В документе не учли обещания ни президента Владимира Зеленского, ни премьера Алексея Гончарука. Рынок земли, масштабная приватизация, легализация игорного бизнеса, легализация добычи янтаря, рост ВВП минимум на 5% – все это в главном финансовом документе не учли.

Правда, уже ко второму чтению, обещают в правительстве, бюджет кардинально перепишут. OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинцев согласно представленному в Раде документу.

Что получат украинцы: меньше, чем обещали

В Украине в 2020 году минимальную и максимальную пенсии пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн. Минимальная зарплата составит 4723 грн (сейчас 4173 грн). Хотя ранее бывший премьер Владимир Гройсман обещал повышение минимум до 5 тысяч гривен. Курс доллара на следующий год заложили на уровне 28,2 грн/$. Этот прогноз опубликован еще в мае, по нему и составляли главный финансовый документ.

Кроме того, увеличат и общий показатель прожиточного минимума:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

с 1 июля – 2118 гривен,

с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 1779 гривен,

с 1 июля – 1859 гривен,

с 1 декабря – 1921 гривен.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 - 2218 гривен,

с 1 июля - 2318 гривен,

с 1 декабря - 2395 гривен;

Для трудоспособных:

с 1 января 2020 - 2102 гривни,

с 1 июля - 2197 гривен,

с 1 декабря - 2270 гривен.

Отметим, если предложенный проект бюджета на 2020-й примут в действующей редакции, украинских пенсионеров ожидает целый ряд неприятных сюрпризов. Во-первых, денег на компенсацию дефицита не хватит. Значит, под угрозой окажется и стабильная выплата средств.

К примеру, в 2019-м из бюджета фактически должны направить в Пенсионный фонд 175 млрд грн. А на 2020-й предусмотрели всего 172,5 млрд грн. Второй неприятный сюрприз – пересчет пенсий в марте 2020-го (о котором ранее писал OBOZREVATEL), повышение для силовиков с 1 января следующего года с таким финансированием может провалиться.

Макропоказатели бюджета: скромно, но реалистично

В бюджете на 2020 год заложили очень скромный рост ВВП - всего на уровне 3,3%. Хотя еще несколько недель назад премьер Алексей Гончарук обещал, что в следующем году экономика увеличится на 5%. Правда, премьер отметил: пока внесут то, что уже разработали при прошлом Кабмине, а потом уже будут править.

Динамика ВВП – 3,3%;

Доходы бюджета – 1,079 трлн грн;

Расходы – 1,1 трлн грн;

На оборону и безопасность потратят 245,8 млрд грн, на дороги – 74,4 млрд грн. Последняя цифра – абсолютный рекорд, отмечает министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%", – заявил Криклий.

На образование планируется направить 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Проект впервые предусматривает расходы на развитие высших учебных заведений в размере около 300 млн грн. Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн – это на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 8,6 млрд грн.

Недофинансированной останется и оборонка. СНБО оценил ее в 381 млрд грн, а выделили всего 249 млрд. Из этой суммы на нужды ВСУ должны были направить 212 млрд грн, а в проекте бюджета – 102 млрд.

В Министерстве финансов отмечают: цель долговой политики – обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. "Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020-м)", – заявили в Минфине.

Прогноз финансирования государственного бюджета в 2020 году из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов.

Главное – госдолг

На государственный долг планируют потратить 438 млрд грн. Это примерно по 10 тыс. грн с каждого украинца, в том числе младенцев и стариков. Министерство финансов отвечает за долговую нагрузку, это и стало фактически приоритетом главного финансового документа страны.

Проблем с выплатами, заявила министр финансов Оксана Маркарова, не возникнет. Мол, сейчас резервов достаточно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели, поэтому украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Так, и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности.

Во время презентации документа министр несколько раз отметила, что отобразить программу правительства в документе было невозможно. По Конституции должны были подать проект до 15 сентября. Так и сделали. Однако успеть за это время кардинально переписать бюджет невозможно. Более того, и сама программа правительства до сих пор не готова и не утверждена. Все это, считает Маркарова, можно будет исправить ко второму чтению.

"Давайте с сегодняшнего дня сделаем вместе работу и сделаем наш бюджет таким, который укажет дорогу и гражданам, и бизнесу, и инвесторам", – пояснила она.

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