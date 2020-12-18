Кабмин не нашел денег на вакцины и зарплаты медикам, но увеличил свой бюджет на машины, картины и бумагу

Кабинет министров в бюджете Украины на 2021-й не выделил денег ни на значительное повышение зарплат медикам, ни на необходимое количество вакцин, ни даже на осовременивание пенсий. Вместо этого правительство взвинтило расходы на Раду, свой собственный Секретариат и Офис президента.

Если бы власти, даже не увеличивая доходы, сократили собственные "хотелки", украинцы смогли бы в следующем году не остаться без вакцин, а медики бы не бежали из страны из-за нищенский зарплат.

О том, как можно найти деньги на медицину, сократив раздутые бюджеты органов власти, читайте в серии материалов OBOZREVATEL. На этот раз мы расскажем о том, сколько денег "проедает" Кабмин.

Картины из янтаря и ланч за минималку: на что тратят миллиарды в Кабмине

На повышение зарплат медиков, как того просил министр здравоохранения Максим Степанов, Кабмин денег не нашел. А в ситуации, когда от вакцинирования населения зависит будущее всей страны, выделили сумму, которой в лучшем случае хватит на 10% населения. Если бы Кабмин перестал оплачивать ланчи, покупать картины, тонны бумаги, не содержал бы целый автопарк и не стал бы повышать свой бюджет, расходы можно было сократить примерно на 500 млн грн.

Этих средств хватило бы:

на 71 тыс. средних зарплат врачей;

почти на 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Если в 2020-м украинцы заплатили правительству 2,2 млрд, то в 2021-м сумма увеличится на 200 млн грн. Судя по закупкам, Кабмин тем и занят, что печатает документы и делает копии.

На бумагу тратят миллионы (!), и столько же – на ремонт и обслуживание копировальной техники. К примеру, 1,3 млн грн потратили на офисную бумагу только в октябре. И это в условиях, когда в том же здании Кабмина работает целое министерство цифровизации, а за каждым рабочим столом установлен компьютер. Достаточно всего лишь перевести документооборот в электронный формат, чтобы сэкономить как минимум около 10 млн грн в год.

Расходы на бумагу prozorro.gov.ua

Но если бумагу можно назвать оправданным расходом, то, к примеру, картина из янтаря за 50 тыс. грн вызывает вопросы. В то время как в стране до сих пор действуют незаконные группировки, которые добывают янтарь без уплаты налогов, не выполняя технические требования, не заботясь о сохранении окружающей среды, в Кабмине решили, что без картины из янтаря официальный прием премьер-министр провести не может.

Кабмин купил картину из янтаря prozorro.gov.ua

Многомилионные бюджеты размываются мелкими тратами: сотни тысяч – на часы, десятки тысяч – на картины, миллионы – на бумагу. Даже деловой ланч обходится бюджету в копеечку. К примеру, вице-премьер Ольга Стефанишина "наела" вместе с послом Канады 4,2 тыс. грн. Именно в такую сумму обошелся ланч на двоих в ресторане. И это в то время, как украинский врач зарабатывает такую сумму за две недели работы в госбольнице.

За один ланч заплатили 4,2 тыс. грн

Еще более 130 млн грн потратят на информационное сопровождение! Если отказаться от информационных кампаний, а вместо них наладить коммуникацию с журналистами, не заказывать рекламу и не оплачивать газеты, можно сэкономить как минимум 100 млн грн.

Как изменили бюджет на Кабмин:

Хозяйственно-финансовый департамент:

в 2020-м было 2,2 млрд грн;

в 2021-м будет 2,4 млрд грн;

на Секретариат:

в 2020-м было 959 млн грн;

в 2021-м будет 1,09 млрд грн;

на обслуживание Кабмина:

в 2020-м было 776,8 млн грн;

в 2021-м будет 871,4 млн грн;

на информационное сопровождение:

в 2020-м было 113,4 млн грн;

в 2021-м будет 132,5 млн грн.

Кабмин содержит целый автопарк.

У каждого министерства есть собственный автопарк, отдельно же есть свой гараж и у Секретариата Кабмина. В нем 26 разных автомобилей. Для высокопоставленных чиновников – автомобили Mercedes разного класса, а на случай, если нужно перевозить делегации – автобус.

Mercedes-Benz Е-класс - 2 автомобили;

Mercedes-Benz О 350 (автобус) - 1;

Mercedes-Benz Vario - 1;

Mercedes-Benz Vito - 1;

Mercedes-Benz S-класс - 11;

Toyota Land Cruiser 100 - 1;

Toyota Coaster - 1;

Toyota Land Cruiser 200 – 1;

Mercedes-Benz S600 – 1;

Toyota Land Cruiser – 1;

Mercedes-Benz S600 – 1;

ЛАЗ 5208DL - 1;

Nissan Teana - 1;

Opel Vectra - 1;

Opel Omega – 1.

На обслуживание автопарка, покупку топлива, зарплаты тратят миллионы гривен в год. Что интересно, многие высокопоставленные сотрудники правительства сами сознаются, что пользуются автомобилями крайне редко: утром водитель забирает из дома и привозит на работу, а вечером – доставляет назад. "Выбираются" на конференции, совещания чиновники не часто. Более того, от здания Кабмина быстрее дойти пешком как в комитеты Рады, так и в Офис президента.

Но автопарк все равно содержат, покупают топливо, платят за ремонт и обслуживание. К примеру, только на техобслуживание тратят более 800 тыс. грн, а на топливо и шины – миллионы.

На автопарк тратят миллионы prozorro.gov.ua

Возможно, чтобы о медиках заботились так же, как и о физлиц-предпринимателях, им также нужно выйти под Кабмин или парламент и добиваться справедливых зарплат. Но если "ФОПы" могут легко собраться и хоть весь день провести на улицах, медики спасают жизни в условиях, когда страну охватила пандемия, и не могут просто так оставить свои рабочие места.

Если власть действительно является "слугой" народа, сейчас лучшее время это доказать – разработать правки в бюджет, урезать все "излишества" и своим примером подтвердить, что жизни и здоровье украинцев важнее, чем шикарный автопарк или картины из янтаря.