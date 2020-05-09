J.P. Morgan ухудшил прогноз по экономике Украины: что будет с курсом

Аналитики банковского холдинга J.P. Morgan ухудшили прогноз по падению экономики Украины. По итогам 2020 года они ждут снижения ВВП на 5,1% и курс доллара в 29 грн/$.

Цены могут вырасти на 3,7%. В 2021 году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%. Об этом говорится в обзоре от 5 мая, сообщил "Интерфакс-Украина".

Прогноз по экономике Украины

Это практически в два раза худшие ожидания, чем были в конце марта. Тогда J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в 2,6% с восстановлением в следующем году на 5,1%.

Чего ждут от курса

"Согласно последнему прогнозу, курс гривни к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/$, затем укрепиться до 29 грн/$ на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$ к концу первого квартала следующего года", – сообщило агентство.

В конце марта J.P. Morgan допускал, что курс на конец этого года может составить 28,5 грн/$, на конец следующего – 29,5 грн/$.

Аналитики банка ожидают, что Украина получит первый транш от МВФ в размере $1,75 млрд в конце мая или, возможно, в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВВП Украины в 2020-м из-за карантина обрушится на рекордные за последние пять лет 5%, при этом во втором квартале (с апреля по июнь) падение экономики составит 11%

Из-за пандемии коронавируса в мире ожидается дефицит продовольствия. А Украина может на этом выиграть, заработав за счет сельского хозяйства десятки миллиардов долларов.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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