Известный трейдер призвал покупать биткоин и спрогнозировал рост курса

Известный трейдер Питер Брандт назвал несколько причин вероятного подорожания криптовалюты в ближайшее время. С этим согласились и другие аналитики. Они объяснили, когда настанет момент фиксировать прибыль

На графике курса биткоина вскоре появится сильный сигнал на покупку, сообщил Питер Брандт, передает РБК. Он уточнил, что в пользу роста стоимости первой криптовалюты говорит как дневной, так и недельный графики.

На данный момент биткоин торгуется на отметке в $10 900. В краткосрочной перспективе вероятен рост его цены до уровней сопротивления в $11 000 и $11 200, дополнил аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе в своем Twitter-аккаунте. Если эти препятствия буду пройдены, рост продолжится и, скорее всего, с более высокими темпами.

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