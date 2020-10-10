Известный трейдер призвал покупать биткоин и спрогнозировал рост курса
Известный трейдер Питер Брандт назвал несколько причин вероятного подорожания криптовалюты в ближайшее время. С этим согласились и другие аналитики. Они объяснили, когда настанет момент фиксировать прибыль
На графике курса биткоина вскоре появится сильный сигнал на покупку, сообщил Питер Брандт, передает РБК. Он уточнил, что в пользу роста стоимости первой криптовалюты говорит как дневной, так и недельный графики.
На данный момент биткоин торгуется на отметке в $10 900. В краткосрочной перспективе вероятен рост его цены до уровней сопротивления в $11 000 и $11 200, дополнил аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе в своем Twitter-аккаунте. Если эти препятствия буду пройдены, рост продолжится и, скорее всего, с более высокими темпами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.
В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.