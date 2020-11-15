Известный американский инвестор спрогнозировал "смерть" доллара

Известный американский инвестор, обозреватель Yahoo Finance Роберт Кийосаки заявил о том, что доллар умирает, а покупать нужно серебро, золото или криптовалюту.

Такое заявление он сделал в своем микроблоге Twitter. "Доллар умирает. Серебро по-прежнему доступно каждому. Когда доллар рушится, имеет значение не цена, а то, сколько монет из золота, серебра или биткоинов у вас есть", – написал Кийосаки.

Обозреватель Yahoo Finance Роберт Кийосаки https://twitter.com/theRealKiyosaki

Отметим, среди ведущих экспертов резкое снижение курса доллара обсуждают уже не первый год. Якобы американская валюта больше не справляется со своей функцией главной резервной "монеты".

Вместе с тем последние недели наблюдается самый высокие за несколько лет курс биткоина. А после экономических проблем, которые возникли из-за пандемии, вырос спрос на серебро и золото, что привело к подорожанию этих драгоценных металлов.

При этом также важно отметить, что криптовалюту на данный момент не признает большинство центробанков. Этот актив не считают платежным средством, а покупая биткоин можно как заработать, так и потерять. Курс не зависит от экономически обоснованных факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.