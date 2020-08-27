Из-за протестов курс белорусского рубля упал на 10%
Курс белорусского рубля продолжил падение на фоне протестов в стране. В четверг, 27 августа, стоимость доллара поднялась до 2,7 BYN, а с начала выборов национальная валюта обвалилась почти на 10%.
Об этом свидетельствую данные белорусских банков и обменников.
Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,64 белорусских рубля за доллар.
Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,65 белорусских рубля за доллар.
Как рубль упал после выборов
Обвал белорусской валюты случился после начала протестов, связанных с непрозрачными выборами и крайне жесткими действиями силовиков по отношению к протестующим.
Для сравнения, накануне выборов в субботу, 8 августа, средний курс продажи доллара в банках Минска составлял 2,48 BYN/$. В четверг, 27 августа, чтобы купить валюту минчанам придется заплатить за доллар уже 2,71 рубля.
То есть, за неполные четыре недели белорусская валюта упала почти на 10%.
Официальный курс гривни на сайте НБУ – 10,29 грн/1 BYN, тогда как 8 августа он составлял 11,34 грн/1 BYN. То есть, стоимость рубля упала на 1,05 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 августа, стоимость белорусского рубля упала до 2,65 за доллар, тогда как в прошлую пятницу он был на уровне 2,5 BYN/$.
Благосостояние украинцев с учетом теневых доходов и искаженной статистики не хуже, чем у белорусов. При этом по уровню минимальной заработной платы Украина значительно опережает соседнее государство. Миф о том, что белорусы из-за акций протестов могут повторить "украинский сценарий" и оказаться в ситуации экономического коллапса, не соответствует действительности.